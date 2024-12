Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Um 04:28 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,88 USD zu. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,93 USD. Bei 3,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 139'727 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Gewinne von 212,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2024 (3,30 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 14,84 Prozent sinken.

Am 06.11.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD gegenüber -1,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 81.01 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.31 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch