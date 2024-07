Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Kursverlusten

Um 04:28 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,1 Prozent auf 6,23 USD ab. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,22 USD. Bei 6,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 128'542 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 176,73 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beyond Meat liess sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 75.60 Mio. USD, gegenüber 92.24 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -18,04 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,242 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch