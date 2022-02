BB Biotech-Aktie fällt deutlich zurück: Schwache Finanzdaten belasten - richtiger Zeitpunkt für einen Einstieg?

• Millionenverlust für Geschäftsjahr 2021• Dennoch Dividendenerhöhung geplant• Günstiger Einstieg?

BB Biotech-Aktie: Dividendenerhöhung trotz roter Zahlen geplant

Für Aktien der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ging es zuletzt deutlich nach unten. Und auch der Bericht für das Geschäftsjahr 2021 ist mit roten Zahlen gespickt. So stand letztendlich ein Nettoverlust von 405 Millionen Franken in den Büchern, nachdem 2020 noch ein Gewinn von 691 Millionen Franken verbucht wurde.

Trotz der tiefroten Zahlen will das Unternehmen die Dividende zukünftig von 25 Rappen auf 3,85 Franken aufstocken, wie AWP berichtete. Für 2022 stehen ausserdem Zukäufe auf der Agenda. So wolle man von gesunkenen Bewertungen von kleinen und mittleren Unternehmen profitieren, wobei neben Nebenwerten aus dem Pharmabereich auch Beteiligungen an führenden Branchengrössen denkbar seien. "Unser längerfristiger Anlagehorizont und die damit verbundene Portfoliostruktur erlauben es uns, sich bei Anlageentscheidungen von der allgemeinen Anlegermeinung abzugrenzen - und das hoch spezialisierte Investmentteam hält die Wachstumsaussichten für den Biotechsektor und die Bewertungen seiner Portfoliounternehmen für vielversprechend", heisst es in einem Brief an die Aktionäre. "Zudem gehen wir davon aus, dass nach den vergangenen zwei Jahren, die von den SARS-CoV-2-Schlagzeilen beherrscht wurden, im Jahr 2022 wieder die Branchenerfolge bei der Entwicklung von Arzneimitteln gegen schwere und chronische Krankheiten in den Mittelpunkt rücken und freuen uns auf weitere spannende Nachrichten von unseren Portfoliounternehmen."

BB Biotech-Aktie als Einstieg in Biotech-Branche

Nach einem Tiefstand bei 41,78 Franken im März 2020 schaffte es die BB Biotech-Aktie im Schweizer Handel am 9. Februar 2021 auf ein Rekordhoch bei 93,45 Franken. Anschliessend tauchte das Papier aber wieder ab. Zuletzt liegt es mit 63,75 Franken (Schlusskurs vom 25. Februar 2022) etwa auf Vorkrisenniveau.

Den enttäuschenden Zahlen zum Trotz empfehlen Analysten von Pareto Securities das BB Biotech-Papier dennoch zum Kauf, wie Johannes Stoffels von "4investors" schreibt. Besonders für Investoren, die in den Markt um Biotech einsteigen wollen, könne sich die Aktie lohnen. Nichtsdestotrotz haben die Strategen das Kursziel von 101,00 Franken auf 93,00 Franken gesenkt.

