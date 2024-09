Autoneum Aktie News: Autoneum am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Autoneum nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 114,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'930 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Autoneum-Aktie bei 114,60 CHF. Bei 116,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 165 Autoneum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 166,60 CHF. Gewinne von 45,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Autoneum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,35 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Autoneum rechnen Experten am 04.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,04 CHF je Aktie in den Autoneum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch