Ausblick Swiss Life Q1: Bruttoprämien von 7,68 Milliarden Franken erw.

Zürich (awp) - Der Versicherer Swiss Life veröffentlicht am Dienstag, 20. Mai, die Ergebnisse zum ersten Quartal 2025. Insgesamt haben fünf Analysten zum AWP-Konsens beigetragen.

Q1 2025 (in Mio Fr.) AWP-Konsens Q1 2024 Bruttoprämien* 7'684 7'516 - Schweiz 4'424 4'391 (in Mio EUR) - Frankreich 1'947 1'849 - Deutschland 416 402 - International 1'096 1'054 (in Mio Fr.) Fee-Erträge 682 639 Nettoneugeldzuflüsse TPAM 4'014 691 * inkl. Policengebühren und erhaltene Einlagen

FOKUS: Analysten rechnen bei der Swiss Life im ersten Quartal 2025 mit einem weiteren Volumenzuwachs. Nebst den Prämieneinnahmen dürften auch erneut die Fee-Erträge weiter zulegen. Dabei rechnen die Experten mit starken Neugeldzuflüssen. Im Startquartal liegen beim Finanzkonzern Angaben zur Volumenentwicklung im Fokus.

ZIELE: Gemäss dem vom neuen CEO Matthias Aellig im Dezember vorgestellten "Swiss Life 2027"-Programm peilt die Gruppe im Kern eine Eigenkapitalrendite in Höhe von 17 bis 19 Prozent an. Dabei soll das Fee-Geschäft weiter ausgebaut werden und bis 2027 eine Milliarde Franken zum Gruppengewinn beitragen.

Das künftige Gewinnwachstum soll zu weiter steigenden Ausschüttungen führen, wobei die Swiss Life sich eine höhere Ausschüttungsquote von "über 75 Prozent" zum Ziel gesetzt hat. Gespiesen werden die Dividendenzahlungen über Cash-Transfers von den operativen Einheiten in die Holding. Innert drei Jahren sollen so 3,6 bis 3,8 Milliarden Franken in die Holding fliessen.

PRO MEMORIA: Per Anfang 2025 lag die Kapitalquote nach dem Swiss Solvency Test (SST) der Swiss Life bei 201 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie 212 Prozent betragen.

Anfang Juni hat die Anlagestiftung Swiss Life die Anlagegruppe "Immobilien Schweiz ESG" geöffnet. Es sollen so neue Ansprüche im Umfang von bis zu rund 450 Millionen Franken ausgegeben werden. Davor wurde die wiedereröffnete Anlagegruppe "Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG" mit rund 130 Millionen "mehrfach" überzeichnet.

Ende April gründeten Swiss Life Asset Managers und Planet Farms ein Gemeinschaftsunternehmen. Dieses will eine europäische Plattform im Bereich der Landwirtschaft in kontrollierter Umgebung aufbauen, wie der Vermögensverwalter mitteilte.

AKTIENKURS: An der Börse hat Swiss Life seit Jahresbeginn gut an Wert gewonnen. Die Titel sind von gut 712 Franken das Stück auf über 800 Franken geklettert. Damit setzten sich die Kursfortschritte der letzten Jahre fort. Ins Jahr 2023 war die Aktie noch zu Kursen von klar unter 500 Franken gestartet.

jl/mk/cf