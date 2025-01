Auf diese KI-Aktie setzt Cathie Woods - neuer Favorit?

• Cathie Wood nach NVIDIA-Verkauf in der Kritik• Fokus auf NVIDIA-Konkurrent AMD• Verstärkte Wette auf Tempus AI

Cathie Wood, die Chefin der Investmentgesellschaft ARK Invest, sah sich in der Vergangenheit dem Vorwurf ausgesetzt, sie hätte den KI-Hype verpasst. Insbesondere die Tatsache, dass sie den KI-Superstar NVIDIA sukzessive aus den ARK-Depots geworden hatte, während die NVIDIA-Aktie ihre Börsenrally weiter fortsetzte und neue Rekordstände an der Börse markierte, brachte ihr den Unmut vieler Anleger ein und veranlasste Wood dazu, ihre Investmentstrategie zu verteidigen.

Wood setzt auf andere KI-Aktien

Dem KI-Hype abgeschworen hat Cathie Wood aber nicht - stattdessen hat sie sich umorientiert. Im November und Dezember 2024 kaufte sich Wood etwa verstärkt in AMD ein, einen direkten Konkurrenten von NVIDIA. Der Chipkonzern landete in mehreren ihrer ETFs auf den Einkaufszetteln. Offenbar setzt die Investorin, die für ihre Auswahl von disruptiven Aktientiteln bekannt ist, auf weiteres Potenzial bei AMD.

Mit Tempus landet weitere KI-Aktie in den ARK-ETFs

Neben AMD setzt Cathie Wood aber offenbar noch auf ein weiteres KI-Pferd. Diverse Male hat die ARK-Chefin gegen Jahresende bei den Aktien von Tempus AI zugegriffen. Allein zwischen dem 6. und 12. Dezember erwarb sie für ihre Fonds Tempus-Aktien im Gesamtwert von rund 30 Millionen Dollar, auch im weiteren Monatsverlauf kaufte sie sich weiter in das KI-Unternehmen ein.

Sowohl im Flaggschiff-Fonds ARK Innovation ETF, wo Tempus 2,25 Prozent der Gesamtinvestments einnimmt, ist das Unternehmen repräsentiert, als auch im ARK Genomic Revolution ETF, in dem Wood 1.235.851 Tempus-Anteile hält, die 4,02 Prozent des Gesamt-ETF-Wertes repräsentieren (Stand 09.01.2024).

Was das Gesundheitsunternehmen zur KI-Aktie macht

Cathie Wood hatte Tempus dabei bereits vor einigen Monaten auf dem Schirm. Der vielbeachtete Börsengang im Sommer rückte Tempus verstärkt in den Investorenfokus, bereits wenig später deckte sich die Investorin für ihre Fonds mit Tempus-Titeln im Milliardenwert ein.

Doch was macht den Player in der Gesundheitsbranche zum KI-Unternehmen? Tempus AI wurde 2015 gegründet und setzt künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen im Gesundheitsbereich ein. Konkret nutzt Tempus KI, um medizinische Daten zu verarbeiten und verfügt eigenen Angaben zufolge über eine der weltweit grössten Bibliotheken klinischer und molekularer Daten und ein Betriebssystem, das diese Daten zugänglich und nutzbar macht. Ärzten ist es dem Unternehmen zufolge mit Hilfe von Tempus AI möglich, "nahezu in Echtzeit datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um eine personalisierte Patientenversorgung zu gewährleisten".

Im zweiten Geschäftsquartal, der ersten offiziellen Veröffentlichung nach dem Börsengang, meldete Tempus ein Umsatzplus von 25 Prozent auf 166 Millionen Dollar. Unter dem Strich blieb aber ein Verlust von 552 Millionen Dollar beim Unternehmen hängen - grösstenteils bedingt durch 493,1 Millionen US-Dollar an Aktienvergütungsaufwendungen und damit verbundenen Arbeitgeberlohnsteuern im Zusammenhang mit dem Börsengang. Ein Quartal später manifestierte sich der Eindruck: Erneut verzeichnete Tempus ein starkes Wachstum und verbesserte die Erlöse um rund 33 Prozent auf 180,9 Millionen Dollar. Profitabilität konnte das KI-Unternehmen aber weiter nicht vorweisen, das Minus belief sich auf 75,8 Millionen Dollar.

Wood wettet auf die Zukunft - im Einklang mit Analysten

Konkrete Prognosen für 2025 hatte Tempus im Rahmen der jüngsten Bilanzveröffentlichung noch nicht im Gepäck. Das Gesamtjahr wolle man aber mit Erlösen vom 700 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von etwa 105 Millionen US-Dollar beenden, hiess es von Unternehmensseite. "Angesichts der Einzigartigkeit unseres Geschäfts ist es schwierig, diese Zahlen mit absoluter Genauigkeit vorherzusagen. Daher impliziert das Wort "etwa" einen Bereich", kommentierte die Geschäftsführung.

Für Cathie Wood offenbar Grund genug, ihre Bemühungen um Tempus AI zu verstärken. Mit ihrer positiven Einschätzung für das KI-Unternehmen steht die Investorin dabei nicht alleine da, auch Analysten zeigen sich mehrheitlich bullish für Tempus. Auf TipRanks bewerten sieben Analysten die Tempus-Aktie, vier davon vergeben ein "Buy"-Rating, drei weitere raten zum Halten des Anteilsscheins. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 59,56 US-Dollar, damit hätte die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von rund 59 Prozent.

Tatsächlich hat die Tempus AI-Aktie an der NASDAQ auch noch Nachholpotenzial: Das aktuelle Kursniveau von rund 39 Dollar liegt nur leicht über dem Ausgabepreis von 37 US-Dollar, zu dem der Anteilsschein an die Börse gegangen war. Allerdings notierte die Aktie zwischenzeitlich bei 79,49 US-Dollar bereits einmal deutlich höher.



Redaktion finanzen.ch