Auch in einer Rezession: Diese defensiven Aktien gehören zu den Favoriten der Analysten

• Dividendenrendite kombiniert mit solidem Wertsteigerungspotenzial• MFA Financial-Aktie: Trotz Verlusten hohe Dividendenrendite• EOG Resources: Basis- und Sonderdividende

Defensive Anlagewerte rücken in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen in den Fokus der Anleger. Dividenden-Aktien haben den Vorteil, auch im Bärenmarkt attraktiv zu sein. "Die besten Dividendentitel kombinieren eine hohe Dividendenrendite mit einem soliden Wertsteigerungspotenzial und bieten Anlegern so das Beste aus beiden Welten, wenn es um die Rendite geht", schreiben die Analysten auf TipRanks. Die von den TipRanks-Analysten herausgepickten Dividendentitel MFA Financial und EOG Resources bieten neben einer Dividendenrendite von über sieben Prozent ein Kurspotenzial im zweistelligen Bereich.

MFA Financial-Aktie: Hohe Dividendenrendite und deutliches Aufwärtspotenzial

Die Unternehmen im Bereich der Real Estate Investment Trust (REIT) sind für ihre hohen Dividendenrenditen bekannt: So auch MFA Financial, das den Aktionären in der Vergangenheit, selbst nach einer durch Umsatzverluste bedingten Dividendenkürzung 2022, eine Rendite von 13,33 Prozent geboten hat. Das Portfolio des Unternehmens mit einem Volumen von 8,2 Milliarden US-Dollar konzentriert sich auf Wohnimmobilienkredite sowie Wertpapiere für Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Wie von den Analysten prognostiziert, konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr keine Gewinne realisieren: In den Büchern steht für 2022 ein Umsatz von 223,58 Millionen US-Dollar, was einem Umsatzrückgang von 7,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verlust je Aktie beläuft sich auf 2,57 US-Dollar, womit MFA Financial allerdings auch hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben ist, denn der durchschnittlich erwartete Verlust lag bei 2,272 US-Dollar.

Douglas Harter hat MFA Financial jedoch mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 12,50 US-Dollar versehen. Der Credit Suisse-Analyst geht davon aus, dass das Unternehmen die Buchwertverluste in den nächsten Jahren ausgleichen kann, wenn die Kredite zurückgezahlt werden und die Grossteils durch Zinsen verursachten Abschläge ausgeglichen werden können. Douglas Harter geht im Basisfall davon aus, "dass die Spreads im Laufe des Jahres 2023 relativ unverändert bleiben. Die kreditorientierten mREITs haben das Potenzial, angesichts des Abschlags auf den Nennwert des aktuellen Buchwerts der Darlehen erhebliche Beträge der nicht realisierten Buchwertverluste von 2022 wiederzugewinnen".

Mit einem aktuellen Kurs von 10,41 US-Dollar liegt die Aktie derzeit rund 25 Prozent unter dem mittleren, auf TipRanks von zwei Analysten festgelegten Kursziel von 13 US-Dollar (Schlusskurs 07.03.2023).

EOG Resources: Starke Kaufempfehlung

Der US-amerikanische Öl - und Gasproduzent EOG Resources hat mit einer Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar und einem mittleren Kursziel von 157,53 US-Dollar bei einem derzeitigen Kurs von 118,26 US-Dollar auf TipRanks eine wirklich starke Kaufempfehlung (Schlusskurs 07.03.2023).

Von den 17 Analysten, die die Aktie in den letzten drei Monaten bewertet haben, empfehlen sie 13 zum Kauf, lediglich vier Analysten setzen das Papier auf "Halten". Selbst das niedrigste Kursziel liegt bei 140 US-Dollar, also 22 Prozent über dem derzeitigen Kurs. Das höchste Kursziel liegt sogar bei 173,00 US-Dollar, was einer Steigerung von 50 Prozent, verglichen mit dem aktuellen Kurs, bedeuten würde.

Der Wells Fargo-Analyst Roger Read bezeichnet auf TipRanks die Dividende als zentral für Investoren und sieht EOG hier in einer Vorreiterrolle unter den Öl- und Gasaktien auf dem US-Markt. Neben der Basisdividende verpflichtete sich das EOG-Management, Überschüsse auch via Sonderdividende an die Aktionäre auszubezahlen. "Die Basisdividende ist eine Schlüsselkomponente dieses Rahmens, während das Management in der Vergangenheit Sonderdividenden zur Kapitalrückführung eingesetzt hat", so Roger Read.

Die jüngst vorgelegten Zahlen des Unternehmens scheinen das enorme Potenzial der Aktie zu bestätigen: 2022 steigerte das Energie-Unternehmen den Umsatz mit 25,7 Milliarden US-Dollar um rund 38 Prozent, verglichen mit dem Vorjahr. Beim Gewinn je Aktie konnte das Unternehmen mit 13,76 US-Dollar eine Steigerung von rund 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermelden.

