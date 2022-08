AllianceBernstein: Diese US-Aktien bieten trotz hoher Inflation gute Chancen

• Inflationsrate steigt immer weiter• Firmen mit Preismacht konnten historisch auch während der Inflation hohe Renditen ausschütten• Nur wenige deutsche Unternehmen haben grosse Preismacht

Die Inflationsrate in den USA und im Euroraum steigt immer weiter an. "Viele Unternehmen konnten diesem Inflationsdruck bisher durch ein solides Umsatzwachstum und die Vermeidung bestimmter Kosten standhalten. Angesichts der Normalisierung des BIP-Wachstums sowie nun nicht länger vermeidbaren Geschäftsausgaben könnte die Inflation jedoch künftige Gewinne schmälern", so die Vermögensverwaltungsgesellschaft AllianceBernstein bereits im Oktober vergangenen Jahres auf ihrer Unternehmenswebseite.

Unternehmen mit Preismacht sind in Inflationszeiten relativ sicher

Es gebe jedoch auch Unternehmen, deren Aussichten an der Börse nicht schlecht stünden, so AllianceBernstein im Frühjahr dieses Jahres nach Angaben von MarketWatch: Firmen mit Preismacht hätten in der Vergangenheit in Inflationsphasen meist gute Renditen erzielt. Als Preismacht versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens, Einnahmen bei steigenden Kosten zu vergrössern, also die Mehrkosten an die Kunden weiterzugeben.

Wie MarketWatch berichtet, hat AllianceBernstein nun eine Liste der 50 US-amerikanischen Unternehmen mit der grössten Preismacht und einer Marktkapitalisierung von mindestens fünf Milliarden US-Dollar erstellt. Für die Berechnung des "Bernstein Pricing Power Indicator" wurden sowohl das Wachstum als auch die Stabilität der Bruttogewinnmarge, also der Gewinne vor Steuerabzug, berücksichtigt. Ausserdem berücksichtigt wurde, welche Unternehmen ihre Umsatzerwartungen nachträglich stark nach oben korrigiert haben. Diese Orientierung an der Bruttogewinnmarge ist eine Vorgehensweise, die auch andere grosse Finanzmarktakteure wie Morgan Stanley für sinnvoll halten.

Diese Unternehmen haben besonders viel Preismacht

Die Top-10 der Liste von AllianceBernstein umfasst:

UnitedHealth (Gesundheitssektor); Marktkapitalisierung: 477 Milliarden US-Dollar

Walmart (Konsumgüter); Marktkapitalisierung: 426 Milliarden US-Dollar

Costco Wholesale (Konsumgüter); Marktkapitalisierung: 241 Milliarden US-Dollar

U.S. Bancorp (Finanzsektor); Marktkapitalisierung: 75 Milliarden US-Dollar

Waste Management (Industrie); Marktkapitalisierung: 67 Milliarden US-Dollar

Dollar General (Konsumgüter); Marktkapitalisierung: 55 Milliarden US-Dollar

FedEx (Industrie); Marktkapitalisierung: 54 Milliarden US-Dollar

Centene (Gesundheitssektor); Marktkapitalisierung: 48 Milliarden US-Dollar

Kinder Morgan (Energiesektor); Marktkapitalisierung: 44 Milliarden US-Dollar

Kroger (Konsumgüter); Marktkapitalisierung; 40 Milliarden US-Dollar

Im Oktober hatte die Vermögensverwaltung zudem den Unternehmen Visa, MasterCard, Microsoft und Nestlé eine besonders grosse Preismacht attestiert.

Experten raten: Investoren sollten sich auch im Ausland umschauen

Wie das Informationsportal Capital berichtet, gibt es zwar auch viele deutsche Unternehmen - jedoch hätten nicht viele davon eine grosse Preismacht. Konkret nennt Capital mit SAP, RATIONAL und HelloFresh nur drei deutsche Unternehmen, deren Preismacht Investoren während Zeiten hoher Inflation verhältnismässig sichere Renditen garantiert. Deswegen sei es ratsam, mehr in US-amerikanische Unternehmen zu investieren oder sich zumindest nicht nur auf deutsche Unternehmen zu begrenzen.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.