ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 04:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 50,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'081 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 50,52 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 50,32 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 770'504 Stück.

Am 13.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,78 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 2,78 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (29,13 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,870 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,988 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 18.04.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,34 Prozent auf 7.01 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 17.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2024 2,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

