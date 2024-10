NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des Informationsdienstleisters seien ereignisarm gewesen, schrieb Analyst Simon Baker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs notiere bereits nahe seines Kursziels. Der Konzern entwickle sich beständig./ajx/mis;