NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Auf den ersten Blick fehle dem Baumaschinenhersteller nach wie vor ein Hoffnungsschimmer, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der im dritten Quartal abgesackte Umsatz liege am anhaltenden Abbau von Lagerbeständen und dem herausfordernden konjunkturellen Umfeld./tih/men;