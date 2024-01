NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 28 auf 19 Euro gesenkt. Der Baumaschinenhersteller habe ein schwieriges Jahr vor sich, gerade mit Blick auf die europäischen Absatzmärkte im Bereich Landwirtschaft und Bau, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So seien Händler landwirtschaftlicher Maschinen aktuell offenbar mit einem Überangebot konfrontiert. Zudem habe die Stimmung in der Bauwirtschaft zuletzt nachgelassen./mis/zb;