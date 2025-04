NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. In Reaktion auf die Veranstaltung habe er seine Prognosen für 2025 und 2026 um durchschnittlich 10 Prozent reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien einmalige Aufwendungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, die schwierigen Endmärkte und die gesunkene Preissetzungsmacht in allen Regionen./edh/he;