FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Visa nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 340 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe zwar auf Gewinnebene etwas schwächer abgeschnitten als erwartet, aber insbesondere die starke Entwicklung beim grenzu?berschreitenden Bezahlvolumen mache ihn optimistisch für den weiteren Jahresverlauf, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zeige sich auch in der leicht erhöhten Unternehmensprognose für das laufende Jahr. Das Ergebniswachstum bleibe außerordentlich stark./la/he;