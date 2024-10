HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Cornelis Kik zeigte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar die Chancen in den USA auf. Verbio hat jüngst am Standort Nevada mit der Herstellung von Ethanol aus Mais begonnen./ag/gl;