NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Verbio nach einer Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Mittelwert des in Aussicht gestellten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebitda) liege mit 140 Millionen Euro um 12 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Dienstag./bek/nas;