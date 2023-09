FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere von United Internet von 24 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Bundesnetzagentur plant den Verzicht auf die kommende Spektrumauktion, was das Risiko eines ausufernden Bieterkampfes entfallen lässt", schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die MDax-Aufnahme./ag/mis;