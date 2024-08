FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet nach überraschend vorgelegten Zahlen und gesenkten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Ausbau des 1&1-Netzwerks fordere seinen Tribut, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Internet- und Telekomkonzern habe wegen höherer Kosten im Zusammengang mit dem 1&1-Netzwerkausbau seine Prognose für das operative Jahresergebnis (Ebitda) um etwa drei Prozent nach unten korrigiert. Zwar sei die daraus erfolgende Konsensüberarbeitung nicht allzu groß, doch dürfte nun erst einmal mehr Klarheit das Gebot der Stunde sein, um wieder Vertrauen herzustellen. Daher sollte die Telefonkonferenz am 8. August wesentlich sein./ck/edh;