ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat am Dienstag die 21 überzeugendsten Verkaufsempfehlungen am europäischen Aktienmarkt präsentiert. Dazu zählt auch Uniper . Insbesondere die Rückzahlung von Staatshilfen werfe einen Schatten auf die Anlagestory, so Analystin Anna Webb./ag/bek;