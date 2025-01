HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton nach Auslieferungszahlen von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Überraschung bei den Verkäufen im Schlussquartal signalisiere ein solides Jahresende des Lkw-Bauers, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick nach vorne wurde der Experte aber etwas vorsichtiger in puncto der Produktionszahlen in Europa und Brasilien 2025; er geht von etwas mehr Wettbewerbsdruck aus./mis/men;