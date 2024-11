NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analyst Erwan Kerouredan attestierte dem Wasserstoff-Spezialisten in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein robustes Quartal, das die Bedeutung des Geschäfts mit Chloralkali-Elektrolyse unterstreiche./tih/ajx;