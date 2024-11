NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Zwischenbericht zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Eckdaten seien "etwas besser als gedacht", schrieb Analyst Yoann Charenton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun werde mit den finalen Zahlen im Dezember auf einen Ausblick auf das neue Geschäftsjahr gewartet. Das vergangene Quartal sei geprägt von einem rekordhohen Umsatz, aber wohl nur schwachen Auftragseingängen./tih/mis;