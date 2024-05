NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Elektrolyse-Spezialist mache gute Fortschritte, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Indes habe die Umsatzprognose enttäuscht./la/nas;