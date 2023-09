ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Telefonica Deutschland auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1,85 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur auf eine milliardenschwere Mobilfunk-Auktion verzichten und die Nutzungsdauer bestimmter Frequenzen um fünf Jahre verlängern will, sei eine klar positive Nachricht für die meisten deutschen Telekomunternehmen, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die dafür fälligen, potenziell hohen Kosten würden vermieden. Die Aktien von Telefonica Deutschland sollten den aus den 1&1-Plänen resultierenden Verlust aus der bisherigen Kooperation mit 1&1 zwar schon einpreisen. Doch nun gebe es Spielraum für Kosteneinsparungen./gl/tih;