NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer fokussiere sich darauf, seine Ziele zu erreichen und das Geschäft widerstandskräftiger zu machen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der neue Konzernchef Andreas Berger könne auf diesem Weg für weitere Impulse sorgen, ohne dass dafür größere strategische Veränderungen notwendig würden./tih/mis;