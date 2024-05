NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 103 auf 114 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der weitere Aufbau von Kapitalreserven und ein stärkerer Beitrag von L&H Re sollten die Ertragsstabilität des Rückversicherers weiter verbessern, was letztlich zu niedrigeren Eigenkapitalkosten führen dürfte, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he;