FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Steve Liechti passte seine Schätzungen in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die Geschäftszahlen des Wissenschaftsverlags an. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./ag/edh;