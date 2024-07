NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar vor Zahlen zum zweiten Quartal von 48 auf 30 Euro gelappt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Analyst Constantin Hesse bleibt in einer am Montag vorliegenden Studie vorsichtig, was den Hersteller von Wechselrichtern betrifft. Er bemängelt dabei die fehlende Planbarkeit einer Erholung. Die Auftragsdynamik dürfte schwach bleiben, lautet seine These./tih/la;