NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Wafer-Hersteller einen verhaltenen Jahresauftakt. Änderungen von Lagerbeständen der Halbleiterproduzenten hätten belastend gewirkt, schrieb der Experte in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/gl;