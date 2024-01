NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers in einem Ausblick auf 2024 von 58,00 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Einige der wesentlichen Investment-Kontroversen aus dem Jahr 2023 dürften weiterhin relevant bleiben, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Medizintechnikunternehmen. Sie verwies etwa auf Nachrichten zum Peptidhormon GLP-1 gegen Hungergefühle, zahlreiche Herausforderungen in China, eine mögliche Rezession und die Auswirkungen von Covid. 2024 werde zudem die US-Präsidentschaftswahl sein, die häufig den politischen Diskurs über Ausgaben und Reform des US-Gesundheitswesens aufwirbele. Siemens Healthineers ist ihr "Top Pick" im Sektor. Das Unternehmen sei ein Qualitätsinvestment, das beständig Wert für Aktionäre schaffe und auch eine Art Turnaround-Geschichte hinter sich habe./ck/tih;