NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der freie Mittelzufluss des Energietechnikkonzerns sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Er titelte: "Cash is King" und rechnet mit einer positiven Kursreaktion. Die anderen Eckdaten hätten die Konsensschätzungen leicht übertroffen./edh/ajx;