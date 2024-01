ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce nach einer Präsentationsveranstaltung von 260 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Unter dem Strich habe sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zwar verbessert, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er wolle seine Einschätzung der Aktien des US-Softwarekonzerns aber lieber erst dann überdenken, wenn die Wachstumshebel tatsächlich greifen dürften./la/ajx;