NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 350 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill konstatierte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass der US-Softwarehersteller ein Umsatzwachstum im niedrigen Zehner-Prozentbereich aufrechterhalten und gleichzeitig höhere Margen liefern könne./ck/ajx;