ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" belassen, das in US-Dollar lautende Kursziel dabei aber von 46 auf 50 Dollar angehoben. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe die Erwartungen im abgelaufenen Quartal übertroffen, schrieb Analyst Dan Leonard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Markttrends deckten sich mit denen der Wettbewerber./mis/ajx;