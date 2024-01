FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Quartalszahlen auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster dürfte durchwachsen abgeschnitten haben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gesamte Marktumfeld sollte auch im letzten Jahresviertel herausfordernd geblieben sein angesichts der niedrigeren Investitionsvolimina von Kunden und der Schwäche in China. Seine Prognosen für 2024 entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, der Experte rechnet nicht mit Überraschungen./edh/tav;