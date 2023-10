HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54,20 Euro belassen. Angesichts niedriger Erwartungen am Markt habe der Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, akademische Forschung und Pharmaindustrie solide abgeschnitten, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ajx;