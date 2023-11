NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche SE von 58 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die VW-Dachgesellschaft könne nun entscheiden, ob sie weiterhin Dividenden zahle bei höherer Verschuldung - oder den Schuldenberg zurückzahle, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Beides gehe nicht. Seine Prognosen basierten auf seinen Schätzungen für Volkswagen und den Sportwagenbauer Porsche AG. Die Holding Porsche SE bewerte er anhand der Dividendenrendite von fünf Prozent für 2024, wodurch sich das neue Kursziel ergebe./ajx/tih;