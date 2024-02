MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Autozulieferers hätten den Markterwartungen und den Zielen des Verbindungstechnik-Spezialisten entsprochen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2024 dürfte konservativ ausfallen, auch weil das Unternehmen wohl - anders als in den vergangenen Jahren - nicht wieder enttäuschen wolle. Langfristig seien die Perspektiven für das Unternehmen gut, gleichwohl fehlten kurzfristige Kurstreiber./edh/mis;