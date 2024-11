NEXUS 64.28 CHF 14.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nexus von 65 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Wolfgang Specht rechnet mit einem erfolgreichen Vorstoß des US-Finanzinvestors TA Associates, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Management, Aufsichtsrat und entscheidende Aktionäre unterstützten die Offerte, die eine attraktive Prämie biete./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2024 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.