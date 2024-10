NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU nach den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Diese seien stark, wie vorab bereits gemeldet, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Marktschätzungen für den Triebwerkhersteller müssten nun steigen./ajx/mis;