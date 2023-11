MTU Aero Engines 169.27 CHF 7.74% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 178 auf 188 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei für den Luftfahrt- und Rüstungssektor ein gutes gewesen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei MTU ließ sie die Resultate nebst aktueller Währungseinflüsse in ihre Schätzungen einfließen. Die Beteiligung an den problematischen GFT-Triebwerken bleibe bei dem Triebwerksbauer aber ein großer Unsicherheitsfaktor, betonte Costa./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2023 / 13:55 / GMT

