NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Triebwerksbauers MTU mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der nicht flugtüchtigen Maschinen sei im Januar stabil geblieben, obwohl dieser üblicherweise einen saisonalen Höhepunkt markiere, schrieb Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem sei die Zahl der Maschinen gestiegen, die nach über 60 Tagen wieder in Betrieb genommen worden seien. Dies könnte dafür sprechen, dass sich die Verfügbarkeit von Ersatzteilen verbessert habe und dass die Lieferzeiten kürzer geworden seien./gl/ag;