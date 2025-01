NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Triebwerksbau sei im Dezember 2024 stark gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Wert der von MTU Aero Engines in dem Monat ausgelieferten Motoren habe auf Jahressicht um fast ein Fünftel zugelegt./bek/gl;