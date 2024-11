MTU Aero Engines 287.66 CHF 6.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MTU von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 276 auf 400 Euro angehoben. Einige Anleger hielten die Erwartungen an den Triebwerkhersteller und Servicepartner inzwischen für zu hoch, schrieb Victor Allard in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Er bezweifelt das und sieht MTU auf bestem Weg zu mittelfristig steigenden Renditen und mehr Cashflow-Dynamik. Beides hält er für unterschätzt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 03:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.