NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Nach der Mitteilung von Raytheon zu Problemen mit einem Triebwerk habe der Aktienkurs von MTU verloren - allerdings übertrieben deutlich, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/he;