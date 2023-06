NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach dem angehobenen Jahresgewinnziel auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie zufolge kam die Anhebung zwar nicht unerwartet, doch habe sie dies erst zur Vorlage der Halbjahreszahlen erwartet. Das neue Gewinnziel untermauere ihre Einschätzung, dass die jüngsten Probleme mit dem Getriebefan-Triebwerk, die den Aktienkurs in den vergangenen Wochen belastet hätten, inzwischen eingepreist seien, schrieb sie in der am Montag vorliegenden Studie./ck/la;