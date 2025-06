NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Harry Martin beschäftigte sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung mit wachsendem Konkurrenzdruck für europäische Reifenhersteller aus Japan und Südkorea. Diese verfügten über hohe Marketing-Budgets. Eine Bedrohung sieht er vor allem in den Herstellern Kumho und Nexen./tih/ag;