NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er rechne mit einem Erlösrückgang von 3,5 Prozent und gesunkenen Volumina, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das decke sich mit der Prognose eines langsameren ersten Halbjahres und eines deutlich dynamischeren zweiten. Die zur Erfüllung der Jahresziele des Reifenherstellers erforderliche steile Volumenerholung sei in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren deutlich ausgeprägter. Michelin dürfte aber im Jahresverlauf von einem starken Preismix profitieren./ck/bek;