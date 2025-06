NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres könnten zum reinigenden Gewitter werden, schrieb Jose Asumendi in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die entscheidende Frage sei, ob die Franzosen ihre Ziele kappen müssen. Er geht aber von einer Bestätigung der Jahresziele über alle entscheidenden Geschäftskennziffern (KPI) hinweg aus./rob/ag/tih;