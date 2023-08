NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Metro nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,84 Euro belassen. Der Großhändler habe die selbst veröffentlichten Konsensschätzungen für das Umsatzwachstum und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verfehlt, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick nicht berauschend./gl/he;